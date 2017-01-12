أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، عن تخصيص أول موقع داخل مدينة الرياض للمواطنين من مشغلي ومالكي عربات الطعام المتنقلة.
وأوضحت أن الموقع المخصص يقع في الحديقة المجاورة لمكتبة الملك فهد الوطنية على طريق العليا العام، لافتة إلى أن الموقع مجهز بدورات مياه للرجال وللسيدات.
ولفتت أمانة منطقة الرياض إلى أنه بإمكان المواطنين أصحاب العربات الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيلها من الموقع المخصص، حيث وفرت كذلك خدمة إصدار التراخيص.وفق “أخبار 24”.
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