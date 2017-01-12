فجرت والدة الطفلة المعذبة على يد والدها، مفاجأة من العيار الثقيل، إذا أكدت أنها لم تستلم طفلتها حتى الآن، و أن الأخبار المتداولة حول استلام ابنتها غير صحيحة.
ووفقا لـ”المواطن“، أوضحت والدة الطفلة في اتصال هاتفي، أن أحد الأشخاص انتحل شخصيتها، وقام بالتغريد على أنها استلمت طفلتها، وهذا الأمر لا صحة له.
وذكرت المقيمة “نريمان كلاس”، البالغة من العمر ٢٣ عامًا، أنها تسكن بالمدينة المنورة، وتم إبلاغها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية عن تمكّنهم من الوصول للطفلة، وهي الآن في مكانٍ آمن، وبصحةٍ وعافية.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية “خالد أبا الخيل” قد أعلن الوصول للطفلة المعنّفة، واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي”.
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