تداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آخر تغريدة للشاعر الراحل مساعد الرشيدي، التي قال فيها “ألا يالله تحفظ وقفتي لاتنهزع يالله” وذلك عقب وفاته صباح اليوم، إثر مرض ألمّ به مؤخراً، ودخل بسببه المستشفى لأسابيع عدة.
ونعى المغردون “الرشيدي” ودعوا له بالرحمة والمغفرة، وكتب البعض أبياتاً كمرثية في الفقيد، ومنهم، دحيم الشبرمي، رئيس الدعوة والإرشاد بسميراء الذي نظم أبياتاً في رحيل الشاعر قال فيها: اهتز كرسيٓ الشعر في وفاته… والقافية والوزن والكل يرثيه.. شاعر وطن عبسي شمخ في صفاته… اسمه مساعد والرشيدي بتاليه”، في حين جاراه شعراء بهذا البيت وكان منهم: الشاعر حامد الخياري الذي قال: الا يالله تحفظ وقفتي لا تنهزع يالله… إلا لرضاك بطاعه بركعاتي وسجداتي”.
كما كتب فيصل العتيبي:” الا يالله تحفظ وقفتي لاتنهزع يالله .. أبي لامن وقفت طويق يعجز يآقف اوقوفي”، بينما علق المصور رشيد البغبق، قائلاً: “9 ردود على التغريده قبل وفاته وبعد وفاته شاهدو كم الردود الذي تجاوز الآلاف.. حنا كذا ما نبحث عن الشخص إلا بعد وفاته رحمك الله يامساعد”.
ودشن محبو “الرشيدي” هاشتاق حمل عنوان “مساعد الرشيدي في ذمة الله” نعوا من خلاله الفقيد بعبارات الأسى والحزن عبر صفحاتهم.وفق “المرصد”.
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
جديد المقالات
سلمان الانجاز والإعجاز
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
#ذكرى_البيعة .. للملك الصالح
ذكرى البيعة تأتي لتجديد عهد الوفاء للقيادة
آخر تغريدة لـ”الرشيدي” تكسر قلوب متابعيه.. وهكذا نعاه محبيه!!
الخرج اليوم - سعود الحربي :
تداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آخر تغريدة للشاعر الراحل مساعد الرشيدي، التي قال فيها “ألا يالله تحفظ وقفتي لاتنهزع يالله” وذلك عقب وفاته صباح اليوم، إثر مرض ألمّ به مؤخراً، ودخل بسببه المستشفى لأسابيع عدة.
تداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آخر تغريدة للشاعر الراحل مساعد الرشيدي، التي قال فيها “ألا يالله تحفظ وقفتي لاتنهزع يالله” وذلك عقب وفاته صباح اليوم، إثر مرض ألمّ به مؤخراً، ودخل بسببه المستشفى لأسابيع عدة.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884904144.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج