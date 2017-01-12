أيدت محكمة الاستئناف في الجوف أمس “الأربعاء” حكما بحجز لوحة أثرية تسمى “أمبريا” متنازع عليها بين أميرة ورجل أعمال ولاعب شهير؛ لحين الانتهاء من القضية المنظورة في محكمة تبوك.
وتعود القصة وفقا لـ”سبق” إلى قيام رجل في إثيوبيا ببيع اللوحة لرجل أعمال سعودي يسكن في منطقة تبوك، وبعد أن أحضرها إلى المنطقة ادعى عدة أشخاص بينهم أميرة بأن لهم حقا في تلك اللوحة، إلا أنه تم الحكم لصالح رجل الأعمال لتبقى اللوحة بحوزته.
وبعد فترة قام لاعب سعودي شهير برفع قضية أمام محكمة تبوك وادعى أن له حق الشراكة في اللوحة وطالب المحكمة بحجز اللوحة حتى انتهاء القضية وهو ما وافق عليه القاضي وأيدته محكمة الاستئناف في الجوف.
ولوحة “أمبريا” التي تعود إلى عهود قديمة هي عبارة لوحه مزينة بالمجوهرات بها رسمة لفتاة يقال أنها الملكة بلقيس.
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