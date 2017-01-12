أعلنت وزارة التعليم أنها ستفتح باب التسجيل والقبول في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي برنامج “وظيفتك- وبعثتك” لدراسة مرحلة البكالوريوس تخصص “طيران هليكوبتر”، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الفترة حتى الأربعاء الموافق 20/4/1438هـ.
واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم، سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك أبناء المواطنين الذين خدموا الدولة في الخارج، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم بحد شرعي، أن يكون لائقاً طبياً، وألا يكون موظفاً بقطاع حكومي أو خاص، أن تكون وثائقه مكتملة عند التسجيل.
كما اشترطت حصول المتقدم على شهادة إتمام الثانوية العامة “قسم العلوم الطبيعية” أو ما يعادلها، أن تكون دراسته نظامية ونهارية، أن يكون من خريجي العام الدراسي 1436هـ/1437هـ، ألا يقل معدله التراكمي عن 90%، وأن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
واشترطت الوازارة، حصول المتقدم على درجة لا تقل عن 65% في اختباري القدرات والتحصيلي في نسختيها العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة”CBT” ، أن يكون أدى اختبار الكفايات للغة الإنجليزية.
واشترطت أيضاً، ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة، وألا يزيد على 20 سنة، وأن يتناسب طوله مع وزنه، بحد أدنى “168 سم ــ 49 كجم” والحد الأعلى “188 سم ــ 108 كجم”، أن يجتاز الفحص الطبي وكل المقابلات والاختبارات المطلوبة، أن يكون غير متزوج، وأن يوقع على تعهد بالعمل بعد التخرج في وزارة الداخلية.وفق “أخبار 24”.
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