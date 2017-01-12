أصدرت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر توضيحاً حول مقطع الفيديو الذي جرى تداوله، بشأن عدم قبول أحد الطلاب بالمرحلة الابتدائية بإحدى المدارس التابعة للإدارة.
وأوضح مدير الإدارة صقر بن فهاد الصقر أن إدارته تابعت بكل اهتمام ما تمَّ تناقله عبر “تويتر” حول عدم قبول الطالب محمد بن ناصر الدوسري في مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية.
وأضاف أنه بعد التواصل مع قائد المدرسة تأكدت صحة ما تمّت الإشارة إليه من عدم قبول الطالب المذكور، نظراً لإمكانات مبنى المدرسة الحكومي (الريفي) الذي لا يتسع الفصل الواحد فيه لأكثر من 20 طالباً، وعدد طلابها الذي يفوق 250 طالباً.
وتابع الصقر: “تم التفاهم مع ولي أمر الطالب ومكتب التعليم في محافظة السليل مسبقاً بأنه سيتم قبوله في المدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام 1437-1438هـ تقديراً لظروفه”.
فيما أبانت إدارة المدرسة أن الطالب مقيَّد حالياً في مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، التي لا تبعد عن مدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص سوى كيلومتر واحد فقط.وفق “أخبار 24”.
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