نفى متحدث وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، علم الوزارة بما أعلنته إيران عن نيتها إرسال وفد للمملكة في 23 فبراير المقبل لترتيب قدوم الحجاج الإيرانيين في موسم الحج المقبل.
وكان وزير الحج الدكتور محمد بنتن، أكد في إحدى المناسبات قبل 10 أيام ترحيب المملكة بالحجاج الإيرانيين، وأنها على استعداد لدعوة وفد رسمي إيراني لزيارة المملكة لترتيب مشاركة حجاجهم في حج الموسم المقبل، وفقا لـ”عكاظ”.
يذكر أن إيران كانت قد أعلنت رسمياً في يونيو الماضي رفضها للإجراءات والتسهيلات الجديدة التي أعلنتها المملكة لتنظيم الحج، ورفضت التوقيع على اتفاقية الحج، معلنة أنها لن ترسل حجاجها، وبالفعل لم يشارك حجاج من إيران في موسم الحج الماضي.
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