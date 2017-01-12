تقدم المنتخب السعودي إلى المركز الـ48 لهذا الشهر “يناير 2017م” في تصنيف “فيفا”، بعد أن كان ترتيبه الـ54 في شهر ديسمبر الماضي. وبحسب المحللين، فإن المركز الـ48 يعد أفضل مركز حققه الأخضر السعودي منذ 9 سنوات، حيث لم يحقق المركز الـ48 إلا في عام 2008.
يذكر أن الأخضر حل في الترتيب الخامس على مستوى المنتخبات الآسيوية، بعد إيران التي جاء منتخبها في المركز الأول، ثم كوريا الجنوبية، فأستراليا، وتليها اليابان في المركز الرابع، فيما حل المنتخب الأرجنتيني في المركز الأول عالمياً يليه المنتخب البرازيلي، ثم المنتخب الألماني ثالثاً.وفق “أخبار 24”.
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