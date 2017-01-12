في أمسية رائعة اختتم مركز العز الدائم لتحفيظ القرآن الكريم التابع لجمعية البر الخيرية ، برامجه للفصل الدراسي الأول بتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين
وقام بتسليم الجوائز إمام وخطيب جامع العز بن عبدالسلام الشيخ الدكتور فيصل عبدالرحمن الشد ي وكان ذلك على النحو التالي :
مرحلة نور البيان : جميع الطلاب
المكرمين من المرحلة الإبتدائية وهم:
الطالب : فيصل عبد الرحمن
الطالب : عبدالله العتيبي
الطالب : أحمد نصر الدين
الطالب : محمد حمدي عبد الوارث
المكرمين من المرحلة المتوسطة وهم:
الطالب : زياد حمدي
الطالب : عمر خالد عبادي
الطالب : عبدالله فرحان الدوسري
الطالب : أحمد عبدالله السيد
الطالب : مالك السحيم
الطالب : باسل القويفلي
المكرمين من المرحلة الثانوية وهم :
الطالب : عبد العزيز فهد القحيز
الطالب : راشد سعد الدليمي
الطالب عبدالله محمد التميمي
المكرمين من المرحلة الجامعية وهم:
الطالب : محمد حسين
الطالب : سليمان محمد
المكرمين من المعلمين والمشرفين :
المشرف التعليمي
الأستاذ/ بندر الجمل
الأستاذ / رجب أحمد
الأستاذ / محمد عثمان
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