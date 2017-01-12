أظهرت تغريدات الشاعر مساعد الرشيدي الذي وافته المنية صباح اليوم “الخميس” على حسابه بموقع التواصل “تويتر” تفاعله مع قضايا الوطن حتى وهو على فراش المرض.
وتفاعل الرشيدي مع الموقف البطولي لرجل الأمن جبران العواجي في قتله لإرهابيي حي الياسمين، حيث غرد قائلاً: “ما دام يولد للوطن مثل جبران.. تموت عدوان الوطن ما تطوله”.
وغرد قبل أربعة أيام من وفاته مترحماً على الشاعر أحمد الناصر، حيث قال: “اللهم ارحم أحمد الناصر الشاعر العلم الكبير، مر كالغيوم لا تترك إلا ظلا أو مطرا، وألهم أهله ووطنه ومحبيه الصبر والسلوان”. وفق “أخبار 24”.
وطمأن قبل وفاته الأمير متعب بن عبدالله خلال زيارته له في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني قائلاً: “ما بي خلاف يارمز الحرس لا تخاف.. طبت وارتحت من هم المرض يوم جيت”.
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