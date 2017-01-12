أصدرت وزارة التعليم توجيهات بحظر قبول التلاميذ السعوديين في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الأجنبية المرخصة لتدريس منهج جالية معينة، على أن تتم مراجعة إدارة التعليم الأهلي في الحالات الخاصة.
وتضمنت التوجيهات وفقا لصحيفة “مكة”، الموافقة على قبول الأطفال لنفس المرحلة في المدارس التي لا تختص بمنهج جالية معين، دون الحاجة لموافقة مكتب أو إدارة التعليم الأهلي.
وحول قبول الأطفال بالروضات الحكومية، أكدت أن القبول يكون في أقرب روضة لسكنه أو الأقرب لمقر عمل والدته أو من يعوله.
ولفتت إلى أنه لا يشترط لقبول الطفل في أحد مستويات الروضة أن يكون قد أنهى المستوى الذي قبله مع الالتزام بالسن المحدد لكل مستوى.
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