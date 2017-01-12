ضبطت شرطة مكافحة جرائم التعدي على الحق العام بشرطة الرياض عصابة تضم 9 أفراد (8 بنجلاديشيين وهندي)، تمارس سرقة رصيد شركات الاتصالات ثم إعادة بيعه في بطاقات مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية، وتقاسم العائدات فيما بينهم.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة الرياض، أن العصابة كانت تمارس نشاطها من داخل وكر أعدته خصيصاً لذلك وسط مدينة الرياض، مبيناً أن الشرطة بعد الرصد والمتابعة تمكنت من تحديد موقع العصابة وهويات أفرادها.
وأضاف الناطق، أن الشرطة ضبطت العصابة متلبسة بالجرم المشهود، وعُثر داخل وكرها على 1050 شريحة اتصال تحوي معلومات عن أرقام وهويات مواطنين ومقيمين، وعدد 22 جهاز بصمة، و55 قارئ بيانات وشحن، بالإضافة لكمية من الجوالات، مبيناً أن المتهمين تم تسليمهم للمركز المختص، وأشعرت هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفق “أخبار 24”.
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