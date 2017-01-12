أعلنت المديرية العامة للجوازات توافر وظائف برتبة “جندي فني/جوازات” لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل في جوازات المطارات والمنافذ البرية والبحرية.
ودعت الجوازات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى تقديم طلبات التسجيل عبر الرابط “www.gdp.gov.sa” في الفترة من الأحد المقبل حتى الخميس الموافق 21/4/1438هـ.
واشترطت الجوازات أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ من حملة الثانوية أو ما يعادلها في الفترة من 1432هـ إلى 1437هـ، وأن يتراوح عمره بين 17 و30 عاماً، وألا يكون موظفاً في جهة حكومية، وأن يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة، ويفضل من لديه دورات في الحاسب الآلي أو اللغة الإنجليزية من جهة معتمدة. وفق “أخبار 24”.
كما اشترطت أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخضية، وأن يكون لائقاً طبياً، مبينة أنها ستستبعد أي متقدم يثبت عدم صحة البيانات التي قدمها، وأن من تنطبق عليه الشروط سيلتحق بالدورة رقم 41 بمعهد الجوازات، وأن مدة الدورة 9 أشهر يشغل بعدها الطالب وظيفة برتبة “جندي فني/جوازات”.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عن الشروط وطريقة التقديم من هنا.
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