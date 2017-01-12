ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان ستعلن الأسبوع المقبل تخصيص وبدء توزيع أكبر دفعات من منتجات الدعم السكني في تاريخ الوزارة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق” أنه يجري الاستعداد لتوفير وتخصيص نحو 270 ألف منتج سكني خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المنتجات مقسمة بين فلل وقطع أراض وقروض عقارية.
وأبانت أن قروض الصندوق العقاري ستصل إلى 5600 قرض شهرياً، بالتعاون مع البنوك المحلية وبفوائد مخفضة، متوقعة أن تعلن تفاصيل المنتجات السكنية في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قال مؤخراً، إن صندوق التنمية العقاري يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة خلال شهر يناير ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ40 عاماً الماضية.
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