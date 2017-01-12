أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أنها وضعت 3 مراحل لقراءة عدادات الكهرباء لضمان صحة القراءة، وهي: تسجيل قراءة العداد، إرسالها لجهاز URMS لمقارنتها بالقراءات السابقة، ثم تطبيق القراءات على أرض الواقع.
بدوره بيّن مدير مكتب خدمات المشتركين بمدينة بريدة المهندس أحمد الحميضي، وفقاً لـ”مكة”، أن الهدف من وضع 3 مراحل لقراءات العدادات الكهربائية هو التأكد من صحة القراءة وعدم وجود خطأ في فاتورة الاستهلاك ورصد أي تجاوز للمعدل الطبيعي للقراءات السابقة، مشيراً إلى أن أجهزة القراءة الجديدة تتضمن مسارات معدة مسبقا للموظفين المخصصين لقراءة العدادات الكهربائية تضمن الدقة والسرعة.
فيما لفت مدير الشؤون الإعلامية بشركة الكهرباء عبدالله الركف إلى أن المستهلك يمكنه التقدم بطلب للشركة لتقسيط المبالغ المتراكمة عليه، مضيفاً أن الشركة تدرس حالات ذوي الظروف الصحية الخاصة، لإتاحة الفرصة لهم لتقديم تقرير طبي عن وضعهم الصحي وحاجتهم الماسة للكهرباء لتسجيلهم في قائمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.
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