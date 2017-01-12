أكد رئيس نادي الزمالك المصري ، المستشار مرتضى منصور ، على أنه لن يبيع نجمه الدولي المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا ” بشكل نهائي لنادي الاتحاد أو لأي نادي خليجي آخر إلا بـ 20 مليون يورو فقط.
ويعتبر المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا ” واحد من اللاعبين الرائعين والبارزين في نادي الاتحاد والدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد مرور 15 جولة من عمر المسابقة وكذلك ساهم مع العميد ببلوغ نهائي كأس ولي العهد ،ويحتل وصافة ترتيب هدافي دوري جميل برصيد 12 هدفا وبفارق أربعة عن المتصدر السوري عمر السومة هداف وقناص النادي الأهلي حامل الثلاثية المحلية إضافة إلى تقديمه مباراة كبيرة ضد أتلتيكو مدريد في الاحتفالية التسعينية مؤخرا وتسجيله هدف وصناعته آخر في المباراة التي أنتهت بثلاثة أهداف لهدفين لصالح الروحي بلانكوس على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.
قال رئيس الزمالك “مرتضى منصور ” في تصريحات لقناة أون سبورت المصرية الشهيرة : ” لن نبيع محمود عبد المنعم ” كهربا ” بشكل نهائي لنادي الاتحاد أو لغيره من الأندية الخليجية بأقل من 20 مليون يورو بمليم واحد، فاللاعب مكسر الدنيا في السعودية ويستحق المبلغ الذي نطلبه فيه ،وهذه قيمته”.
أضاف : “من سيدفع 20 مليون يورو سأوافق على الفور وسيرحل كهربا عن الزمالك بصورة نهائية ،ومستغرب بشدة من تعجب البعض بسبب طلبي 20 مليون يورو مقابل بيع محمود كهربا إلى نادي اتحاد جدة السعودي بعد انتهاء إعارته ،فاللاعب نفسه يستحق هذا المبلغ “. وفق “النادي”.
أنهى مرتضى منصور تصريحاته،قائلاً : ” “صديقي الغالي ” منصور البلوي ” رئيس نادي الاتحاد السابق كان يزورني في مصر ونتحدث كثيراً،وسبق له القيام بشراء لاعب برازيلي بمبلغ 30 مليون يورو من قبل، فهل يرفضون دفع 20 مليون يورو لكهربا لأنه مصري وليس برازيلي؟!! ،وحقيقة في البلاد الجميلة المحترمة التي يلعب فيها ” كهربا ” العشرون مليون يورو كأنها 20 مليون جنيه هنا في مصر،وإذا أراد أي نادي شراءه عليه بالتفضل ودفع هذا المبلغ وإذا لم يحدث ذلك فإن كهربا سيعود لناديه الزمالك بنهاية المطاف “.
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