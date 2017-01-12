أكدت مصادر خاصة بأن قائد الفريق الكروي الأول بنادي النصر حسين عبدالغني يرفض أن تكون عودة لتدريبات الفريق من أجل تكملة العدد، خصوصاً وأن المدرب سيخضعه لأيام عدة لتدريبات انفرادية بالرغم من جاهزيته اللياقية حيث لم ينقطع عن التدريبات في منزله ويتدرب بشكل يومي ومحافظ على نظامه الغذائي، مطالباً إدارة النادي أن تجد حلاً واضحاً يليق بكونه قائد الفريق والعودة للمشاركة في المباريات خصوصاً مع افتقاد النصر للبديل وحاجته لخدمات حسين في المركز، وكان عبدالغني قد تغيب عن انطلاقة تدريبات الفريق التي أقيمت على ملاعب الأكاديمية بمقر النادي مساء أمس والتي كان مقرراً حضوره فيها وعقد اجتماعا مع المدير الفني زوران ماميتش لوضع النقط على الحروف حول مستقبل القائد قبل انطلاقتها بيد أن أيَّا من هذا لم يحدث، وبالرغم من التغريدة الشهيرة التي أطلقها رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي عبر حسابه الشخصي بتويتر حين وضع صورة القائد عبدالغني معلقاً عليها « أسطورة « وذلك بعد انتهاء اجتماعه الشخصي مع المدرب زوران فجر الأربعاء في دلالة على تقبل زوران لعودة عبدالغني للتدريبات، إلا أن عبدالغني يطلب ماهو أكثر وهو المشاركة في المباريات، ويبدو أن نقطة الالتقاء لن تحدث على الأقل في الفترة الحالية مما يعني استمرار غياب حسين عبدالغني خلال المرحلة القادمة. وفق “النادي”.
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حسين عبدالغني : يرفض أن تكون عودته للتدريبات من أجل تكملة العدد
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