رفض الهلال أن يكون وراء تأجيل مباراة أمس مع الفيـصلي في دوري كأس الأمير فيصل بن فهد؛ لتواجد 6 من عناصـره مع الفريق الأول الذي يقيم حاليًا معسكرًا في أبوظبي.
وأجلت لجنة المـسابـقـات مـباراة المـتـصدر الهلال مع الفيـصلي والاتحاد مع الجـيل التي كانت مـقررة أمس في الجولة الحادية عـشرة لكأس فيصل إلى وقت لاحق، بناءً على طلب الفرق الأربعة.
وفي هذا الصدد، استغرب سعد المنصور مديـر إدارة الكرة في أولمبي الهلال، الاتهـامات التي قالت إنهم تحاشوا مواجهة الفـيـصلي في ظــل وجـود 6 من لاعبيهم مع الأرجنـتـيـني رامون دياز في معسكر أبوظبي.
وأوضح لـ”الـريـاضـية” المنصور قائلاً: “الفـكرة بدأت من نادي الجيل الذي طالب عبر قـروب “واتـساب” مـديـري الفرق الأولمبية لكأس فيصل، بتأجيل مواجهات الجولة الـ11 لتزامنها مع اختبارات الطلاب.
وأضاف المنـصور: “هـناك أندية أبدت موافـقتهـا وبعضها رفض؛ بسبب عدم وجود لاعبين يؤدون اختبارات في فرقهم”.
وتابع: “لجنة المسابـقـات أوضحت لنا أن الفـريقين اللذين يلعبان مع بعضهما في الجولة 11، وقدما طلبًا مشتركًا لتأجيل مباراتهما سيوافق عليه”.
واستطـرد المنـصور قائلاً: “الأمر ذاته حدث مع الجيل والاتحاد الـلـذين تم تأجـيل مباراتهمـا أمس في ذات الجولـة بناءً على طلبهما” .
وأمام ذلك، أكدت لجـنة المسابقات بالاتحاد السعـودي لكرة القدم، أن التأجيل جاء بعد اتفاق الأندية الأربعة على ذلـك بخطابات رسمية.
وأوضح مصدر في اللجنة أن الأنـدية الأربعة تقدمت بطلب التأجيل، وتم المـوافـقة بسبـب رغـبة الفـريـقين المتـقـابـلين في كل مواجهة.
وحول موعد المواجهتين قال: “تم تحديد موعدهما الجديد وستقام الاثنين الموافق الـ١٣ من شهر فبراير المقبل.
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