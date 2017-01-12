ينتظر ان تخاطب إدارة النصر الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن طلب حكام أجانب لمواجهة نهائي كأس ولي العهد امام الاتحاد الذي كشفت المصادر انه سيقام في 10 من مارس المقبل.
ويأتي طلب الإدارة النصراوية للصافرة الأجنبية كونها تخشى من وقوع الأخطاء التحكيمية التي يرتكبها الحكم المحلي، وكرفض مسبق لقرار الاتحاد السعودي السابق بعدم تكليف الطواقم الأجنبية في كأس ولي العهد.
في جانب اخر، أصر عوض خميس خلال اجتماعه الثاني مع مدير الكرة بنادي النصر وكما تميز «الميدان» بضرورة تسلمه أربعة ملايين ريال عن كل موسم مقابل التجديد لنادي النصر تاركاً للإدارة النصراوية تحديد مدة العقد.
واشترط خميس تسلمه مستحقاته السابقة ومنها 100 ألف ريال تم حسمها من قبل الإدارة من مكافآت الفوز بدوري 2015.
وعلى صعيد اخر، كشفت مصادر مقربة من المدرب زوران بانه طالب بزيادة 40 في المائة في مرتبه الشهري الى جانب مساعديه خلال اجتماعه أمس الأول مع رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي في دبي. وفق “اليوم”.
وكانت إدارة النصر قد اعلنت رسمياً عن التفاوض مع المدرب زوران للاستمرار لموسم ثانٍ مع الفريق، خصوصاً ان عقد المدرب مع النادي يمنح النصر افضلية التوقيع معه لموسم ثان مع زيادة في عقده.
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