استبعد مصدر مقرب من سعيد المولد، أن تنطق المحكمة التحكيم الرياضي “كاس” قريبًا بحكمها في قضية اللاعب مع الاتحاد.
وأعلن نادي الاتحاد أمس الأول، أن مرحلة الدراسة والتحقيق في قضية اللاعب سعيد المولد لدى “كاس” اكتملت تمامًا من كافة الجوانب، مبينًا أنهم في انتظار تحديد موعد النطق بالحكم.
وأوضحت لـ”الرياضية” مصادر أن المولد يستطيع المشاركة مع فريقه الجديد الأهلي في أول مباراة رسمية، دون أي مخاوف من تعرضه لعقوبات في الوقت الراهن .
وأضافت المصادر قائلة: “القضية لدى “كاس” لن تنتهي في الوقت الحالي، بل ستستمر شهورًا عدة”.
ووقع المولد في أغسطس 2014 عقدًا مزدوجًا مع الأهلي والاتحاد، قبل أن يتراجع عن إمضائه لصالح الأخير.
وأمام ذلك، أوضح التونسي محمد الركباني المحامي القانوني والمختص في القضايا الرياضية، أنه إذا ثبت مخالفة اللاعب للعقد؛ فإنه سيكون عرضة للإيقاف مدة تتراوح بين من 4 إلى 6 أشهر على أقصى تقدير، مع إلزامه بدفع غرامة مالية لفائدة النادي الذي كان قد تعاقد معه.
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