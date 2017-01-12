أمهلت إدارة النادي الأهلي نظيرتها القادسية حتى ظهر غد الخميس للرد على العرض المقدم من قبلهم لشراء المدة المتبقية من عقد المحترف العراقي الدولي سعد عبد الأمير ، تمهيدا لضمه لصفوف الملكي في السوق الشتوية الحالية لتدعيم قوته الدفاعية.
وفي حال عدم الرد ستتجه بوصلة الفريق الأهلاوي لإتمام التعاقد مع لاعب وسط التعاون ( البرازيلي ساندرو مانويل ) صاحب الـ28 عاما الذي سبق له اللعب رفقة أندية كروزيرو وسانتا كروز وسيارا بالبرازيل قبل أن ينتقل لسكري القصيم بداية من موسم 2015-16.
الجدير بالذكر أن إدارة القادسيه طلبت خمس ملايين ريال مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد اللاعب صاحب الـ24 عاماً ومدتها خمسة أشهر. وفق “هاتريك”.
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