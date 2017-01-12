أثارت تغريدة نشرها لاعب النادي الهلال الدولي ناصر الشمراني غضب الكثير من المسئولين الهلاليين حيث قال في تغريدته وكأنه يتهكم على الإدارة والجهاز الفني ان اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم في الهلال خلال الفترة الشتوية هم طبقا لتغريدته التي تم نشرها قبل الحذف: عبد العزيز الدوسري . فهد غازي . خالد كعبي . خالد شراحيلي. محمد القرني . السواط . الفيس” مضيفا: ” جيبوا لهم 4 لاعبين محترفين وأضمن لكم بطولة الدوري”.
في معنى إشادة بمستويات هؤلاء المستغنى عنهم وان الجهاز الفني والإدارة اخطئوا في ترك هؤلاء اللاعبين
وبعد ان ثارت ضجة اعلامية على هذه التغريدة تم حذفها من الحساب وأنكر اللاعب صلته بهذا الحساب الموثق من تويتر.
وفق “أخبار 24”.
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