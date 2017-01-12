كشفت مصادر من داخل نادي الهلال، أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز استبعد المهاجم ناصر الشمراني من خياراته نهائياً الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الإدارة تدرس إعارته لأحد الأندية الخليجية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الرياض”، أن دياز أبلغ الشمراني بقرار استبعاده من حساباته، مبينة أن عدم تجاوب اللاعب مع تعليماته وعدم انضباطه وإصراره على اللعب أساسياً إضافة إلى تأثيره على استقرار الفريق وراء اتخاذ هذا القرار.
وأشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني أبلغ إدارة الهلال بقراره بخصوص الشمراني، وأكد لها عدم إمكانية فرض رأي اللاعب عليه أو قبوله لعدم احترام قناعاته، لذا فإن وجوده في الفريق أصبح صعباً.
وبينت المصادر أن إدارة الهلال تدرس إعارة ناصر الشمراني إلى أحد الأندية الخليجية في ظل استبعاده من المشاركة مع الفريق، على غرار ما حدث لزميله ياسر القحطاني الذي أعير لنادي العين الإماراتي.
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