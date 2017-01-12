ألقت شرطة مدينة جدة أمس (الأربعاء)، القبض على مسن يمني ظهر في مقطع فيديو متداول، روى خلاله معاناته بالنوم تحت أحد الجسور بحي غليل منذ ثمانية أشهر، وعدم معرفته شيئا عن أولاده الأربعة.
وتشير التفاصيل وفقا لما أوردته “سبق”، إلى أن فريق الضبط الإداري بشرطة جدة سارع في التعامل مع مقطع فيديو المسن، حيث قامت بالقبض عليه، بسبب مخالفته نظام الإقامة، كما حولته إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله.
وكان المسن قد ظهر في مقطع فيديو تداوله مغردون عبر “تويتر”، وهو يروي معاناته بالنوم تحت أحد الجسور بحي غليل جنوب مدينة جدة، ويعاني من بعض الأمراض، كما أنه يجهل مصير أولاده الأربعة الذين لم يرهم منذ 4 سنوات.
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