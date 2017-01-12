تداول مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر ردة فعل عفوية لطلاب إحدى المدارس تجاه معلمهم الذي زارهم بعد انتقاله لمدرسة أخرى، فيما عبّر المعلم عن سعادته بما أظهره الطلاب تجاهه.
وأظهر المقطع مجموعة من الطلاب وهم يبدون فرحتهم البالغة عقب رؤيتهم معلمهم الذي حرص على زيارتهم بعد انتقاله لمدرسة أخرى؛ حيث طالب عدد منهم بتكرار الزيارة أسبوعياً؛ الأمر الذي عدّه مغردون تأكيداً على حسن معاملة المعلم لهم قبل تركه المدرسة.
بدوره علق المعلم لطفي العلاطي على ردة فعل الطلاب تجاهه، قائلاً: “كم هو جميل الحب العفوي أبنائي الطلاب، فاجأتني ردة فعلهم عند زيارتي لهم”.
وفق “أخبار 24”.
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