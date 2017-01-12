تلقى رئيس محكمة البشائر شمال منطقة عسير أمس الأول (الثلاثاء)، تهديداً من قِبل مجهولين قاموا بغرز رصاصتين في باب مركبته، فيما باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث وقامت برفع البصمات من أجل تحديد وضبط الجاني.
وتشير التفاصيل إلى أن رئيس المحكمة القاضي علي الغامدي فوجئ عقب انتهاء دوامه بالمحكمة بوجود رصاصتين على سيارته؛ حيث وُضعت الأولى على زجاج السيارة من جهة باب السائق، والأخرى على مقبض الباب.
وطمأن الغامدي، محبيه على حالته الصحية والنفسية، مؤكدًا أن التهديد لم يزده إلا قوة وصلابة، كما وجّه رسالة إلى الجناة قال فيها: “مثل تلك الحوادث محن تمر واختبارات توضع، فلأقيمنهم على الحق بالعدل ولأحملن على جاهلهم حتى يعلم، ولا أتغافل عن سفهائهم حتى يزلوا ويقعوا”، وفقاً لـ”سبق”.
وتوقع القبض على الجناة قريباً، موضحاً أن تلك الحالة هي الثانية بنفس الطريقة في المحكمة، واصفاً ما حدث بأنه أمر عارض من أناس يحملون عقولاً غير ناضجة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج