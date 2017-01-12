ألزمت محكمة التنفيذ بجدة رجل أعمال معروفاً بتسديد مبلغ 3 مليارات ريال خلال 5 أيام فقط لصالح رجل أعمال آخر، وإلا نفذ النظام بحقه.وأوضحت مصادر وفقاً لـ”المسار”، أن صاحب الحق في الدعوى من رجال الأعمال المعروفين أيضاً وشريك أساسي في أحد البنوك الشهيرة، وأن خصمه تم التشهير به في إحدى الصحف بعد اتهامه بالمماطلة.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للنظام في حالة عدم تسديد المبلغ في المدة المحددة، سيتم تطبيق عقوبات بحق رجل الأعمال، منها المنع من السفر والحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده.
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