أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام أمس (الأربعاء) مواطناً للمحكمة، اتهمته بالتواصل مع قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني من أجل الانضمام إلى صفوف مقاتليه، والحصول على 2000 دولار أمريكي شهرياً.
وطالب المدعي العام، المحكمة بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة المقررة، والحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأشارت التفاصيل إلى أن المواطن تواصل مع قناة المنار هاتفياً مبدياً رغبته بالانضمام لصفوف حزب الله والقتال معه، ليتم تزويده برقم فتاة تعمل منسقة إعلامية للحزب وتواصلت معه لتسهيل انضمامه لمقاتلي الحزب، وقدمت له عرضاً بدفع مبلغ 2000 دولار شهرياً، أي ما يعادل 7500 ريال.
ووجهت هيئة التحقيق للمواطن أيضاً تهمة تخزين ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة من خلال حيازة صور ومقاطع فيديو إباحية، وطالب المدعي العام على إثر ذلك بمصادرة الأجهزة المضبوطة ومنعه من السفر.وفق “أخبار 24”.
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