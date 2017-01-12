أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن قيام بلدية محافظة المجاردة بمنطقة عسير، برش المسطحات المزروعة بشوارع المدينة بدهان أخضر، قبيل زيارة أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد للمدينة.
وأوضح مصور الفيديو أن عملية الرش شملت أيضاً كل الحدائق الموجودة في المحافظة، وتم صبغ الحدائق رديئة الزرع المتواجدة على الطريق الذي سيسلكه الأمير باللون الأخضر.
وتداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع الفيديو، مبدين استياءهم من استمرار تلك التصرفات المستفزة – حسب وصفهم – من قِبل الجهات المسؤولة، وأعادوا تداول فيديو يُظهر قيام عمال بإزالة أزهار من الشوارع عقب انتهاء زيارة الأمير خالد الفيصل لإحدى المحافظات بمنطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
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