ذكرت مصادر أن مجلس الضمان الصحي يتجه نحو إدراج جراحات السمنة ضمن التأمين الصحي، على أن تقدم الخدمة في مستشفيات بعينها سيقرها المجلس لاحقاً.
وأوضحت المصادر وفقاً لما أوردته “الحياة”، أن الحصول على تلك الخدمة من قبل مرضى السمنة سيكون بتوفر عدة اشتراطات، في مقدمتها موافقة شركات التأمين الخاصة بهم، وكذلك التأكد من كون الحالة مرضية تستحق العملية لدواعي العلاج وليس التجميل.
وأشارت إلى أن توجه المجلس لتلك الخطوة نابع من اعتباره “السمنة” مرضاً يحتاج لجراحات مثل بقية الأمراض الأخرى، مستبعدةً في الوقت نفسه إدراج كل حالات السمنة بالتأمين الصحي؛ بسبب رغبة بعض المرضى في إجراء جراحات تجميلية وليست علاجية.
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