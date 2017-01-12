توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة.
وأشارت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية على الأجزاء الجنوبية للمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة.
وأشارت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية على الأجزاء الجنوبية للمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .
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