عاقبت إدارة تعليم بيشة 10 طلاب بالحرمان من العام الدراسي الحالي والنقل لمدارس أخرى؛ إثر مشاركتهم في المشاجرة الجماعية التي وقعت في مدرسة القيرة بمحافظة تثليث، والتي أطلق فيها أحد الطلاب النار من سلاح رشاش.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم بيشة إبراهيم الشمراني، أن العقوبات التي اعتمدها مدير التعليم شملت حرمان ثلاثة طلاب من الدراسة في العام الحالي، ونقل سبعة آخرين من المدرسة إلى مدارس أخرى، مبيناً أنه تم توقيع العقوبات بناءً على التقرير الذي رفعته اللجنة المشكلة من التعليم للتحقيق في الواقعة.
وأشار إلى أن الإدارة ستقوم برفع كافة تفاصيل القضية والعقوبات إلى وكيل وزارة التعليم؛ لاتخاذ ما يراه مناسباً حيالها.
وكان مقطع فيديو متداول على “تويتر”٬ قد وثّق وقوع مشاجرة جماعية قبل أسبوعين بين عدد من طلاب إحدى مدارس محافظة تثليث بمنطقة عسير٬ قام خلالها أحد الطلاب بإطلاق النار على المدرسة من خلال سلاح رشاش، كما هدد الطالب بعض المعلمين الذين حاولوا التدخل لإنهاء المشاجرة، التي أصيب فيها عدد من الطلاب.وفق “أخبار 24”.
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