ذكرت الإدارة العامة للمرور أن هناك ثلاث جهات ترصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة وهي المرور والدوريات الأمنية وأمن الطرق.
وأوضح المتحدث الرسمي للمرور العقيد طارق الربيعان وفقا لـ”الوطن” أن هذه الجهات تحرر المخالفات لقائدي المركبات عبر نظام القسائم الإلكترونية أو الورقية.
وكانت إدارة المرور قد أدرجت “استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة”، ضمن المخالفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة، وأنه في حال تكرارها أو ارتكابها مع مخالفة أخرى، تتم إحالة المخالف للهيئة المرورية للنظر في تغريمه ماليا أو سجنه أو بهما معاً.
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