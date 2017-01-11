الدكتور محمد بن بادي الحربي

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بالفيديو.. خادم الحرمين يزور الأمير سلطان بن ناصر للاطمئنان على صحته في المستشفى

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