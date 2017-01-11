اختتمت صباح اليوم الثلاثاء بمركز التدريب والإبتعاث الدورات التدريبية لمنسقي برنامج فطن في برنامجي تنمية المهارات الشخصيه والاجتماعية للمرحله الإبتدائيه وتنمية المهارات الشخصيه والاجتماعية لطلاب تعليم الكبار وذلك بحضور منسق البرنامج بالإدارة الأستاذ فهد المياح
قام بتقديم الدورتين خبيرا فطن الأستاذ / صالح بن حسن العموش ، والدكتور /محمد إبراهيم السيف . وحضر البرنامجين أكثر من 60 منسقا في المرحله الابتدائية وتعليم الكبار .
وفي نهاية الدورتين تم توزيع شهادات البرنامجين على الحضور.
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