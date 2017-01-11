أثنى لاعب فريق النصر السابق والمدرب الوطني الحالي ، علي كميخ ،على رئيس العالمي الأمير فيصل بن تركي من جميع النواحي ،كاشفا عن رأيه في الراحلين عن صفوف الهلال بالسوق الشتوية الحالية.
وقال الأمير فيصل بن تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) : ” رئيس يملك قلب أبيض ويعشق التحدي ويريد للنصر التميز .. من يعرفه حتماً سيصفق لكثير من خطواته .. ما يهمني أن القادم هو فريق عمل واحد يتميز بروح النصر فقط”.
وعن اللاعبين الراحلين عن الهلال ، أضاف : ” وجهة نظر فنية السواط وغازي متى ما وجدو الفرصة بنادي آخر مع الدعم والتحفيز والتوجيه مكسب لأي فريق .. شراحيلي حارس كبير لكن عليه بذل مجهود كبير”.وفق “النادى”.
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