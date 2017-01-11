كشف اللاعب المحترف سابقاً في الأهلي ، السويدي نبيل بهوي ، اللاعب الحالي في صفوف هامبورغ عن الأسباب التي دفعته للانتقال للدوري السعودي رغم وجود عرض من نادي ساندرلاند في الدوري الإنجليزي قائلاً أن عرض الأهلي كان لا يمكن مقاومته من الناحية المادية .
كما كشف عن أنه كان مرتاح لتواجد المدرب كريستيان جروس عل رأس الإدارة الفنية في الفريق وكان يعلم أنه سيلعب موسم أو موسم ونصف ومن ثم يعود للكرة الأوروبية من جديد .
وتحدث بهوي عن أنه يجد معاناة حالية مع نادي هامبورج حيث يظل حبيساً لدكة البدلاء ولا يشارك إلا في القليل كاشفاً عن وجود أندية سويدية ويونانية تتفاوض معه لضمه لصفوفها في الميركاتو الشتوي الحالي .وفق “أخبار 24”.
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