ربما تتخلى شركة أبل عن معدن الألومنيوم؛ لتستخدم الفولاذ المقاوِم للصدأ في تصنيعها أحدث جيل من هواتفها الرائدة والذي يفترض أن يصدر باسم آيفون 8 iPhone، بحيث تعطيه شكلاً جديداً كلياً، وذلك بحسب تقرير جديد نشرته صحيفة DigiTimes التايوانية، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها.
وتضفي هذه الأنباء مصداقية على التوقعات السابقة التي أشارت إلى نية الشركة تغليف جسم الجهاز بطبقة زجاجية أمامية وخلفية، كما يضيف التقرير أن الشركة قد تخلت عن شريك التصنيع المعتاد “فوكسكون”؛ إذ قدمت طلباً للحصول على إطار هاتف مصنَّع من الفولاذ المقاوِم للصدأ من شريك التصنيع Jabil.
وتزداد الإشاعات والتقارير التي تحاول كشف جميع المعلومات الخاصة بأحدث أجهزة شركة أبل، مع اقتراب الموعد المفترض لقيام الشركة الأميركية بكشف النقاب عن هاتفها الجديد في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
فيما تتوافق معلومات التقرير الجديد مع الشائعات السابقة التي اقترحت إمكانية حصول جسم هاتف آيفون 8 على طبقة زجاجية كاملة، إلا أنها تعاكس تكهنات سابقة حول كون الزجاج الأمامي والخلفي جمع من خلال هيكل الألومنيوم المصنّع من فوكسكون.
يذكر أن شركة آيفون استخدمت الهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ آخر مرة في هواتف آيفون iPhone 4s، لتتحول منذ ذلك الحين إلى الهيكل المصنّع من الألومنيوم، كخيار رئيسي لهيكل هواتفها الذكية الرائدة، كما اختارت استخدام السبائك خفيفة الوزن لتصنيع كل شيء يخصها من هواتف آيفون 7 و7 بلس إلى ساعتها الذكية Apple Watch وحواسيب ماك.
يذكر أن أبل تحولت إلى استخدام سبائك الألومنيوم من سلسلة 7000 بعد الفشل الذريع الذي منيت به عام 2014 مع هاتف آيفون 6، الذي عانى إمكانية انحنائه عند تعرضه للضغط، واستخدمت هذه السلسلة الجديدة من الألومنيوم للمرة الأولى مع النسخة الأولى من ساعتها الذكية.
تجدر الإشارة إلى توقع العديد من التقارير قيام شركة أبل بطرح الجيل القادم من هواتف آيفون بـ3 أحجام مختلفة، يمتلك أحدها شاشة من نوع OLED، بينما تأتي الأحجام المتبقية بشاشة قياسية من نوع LCD، مع إمكانية امتلاكها ميزة الشحن اللاسلكي.
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