كشفت والدة الطفلة المعنفة عن تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية قيام أب بكتم أنفاس ابنته وتعذيبها، مؤكدة أنها كانت حريصة على أن يظل الأمر “سرًا”، لأن زواجها “غير رسمي”، مؤكدة أن زوجها خدعها وقال لها إنه سيتم توثيق العقود بشكل رسمي بعد الزواج ولم يحدث.
وأشارت والدة الطفلة إلى أن زوجها أخذ ابنتها وأرسل لها فيديوهات بصفة مستمرة لعملية تعذيبها، مؤكدة أنه قام بإحضار ورقة وقال إنه سيكملها بعد الزواج، وبعد أن أنجبت الطفلة في إحدى المستشفيات الخاصة تهجم عليها إلا أن العاملين في المستشفى منعوه.
وأكدت أن جهلها بقوانين الزواج عرضها لمشاكل عديدة، وأنها توجه الشكر لكافة الأجهزة المعنية لتجاوبهم معها، مطالبة بتصحيح وضعها، وحماية ابنتها، وفقًا لتصريحات أدلت بها لـ “سبق”.
وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأب يعنف ابنته ويعذبها ويكتم أنفاسها، وهو ما أثار سخط من جانب نشطاء التواصل الاجتماعي، اللذين أدانوا ماقام به الأب، كما كشفت مصادر عن تواجد الطفلة حاليًا بوزارة “العدل والتنمية الاجتماعية.
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