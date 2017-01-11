رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اشتراك ثلاثة جناة في ارتكاب عملية سرقة بحق مواطن كبير في السن داخل محل تجاري، في طريقة مكررة بعد انتشار فيديوهات لحالات مشابهة.
وبدا الجناة في المقطع وهم يترصدون المواطن ويتظاهرون بكونهم عملاء عاديين، حيث وقف كل منهم على مسافة من الآخر، لدفع أي شبهة باشتراكهم في متابعة المواطن ومراقبته.
وعندما انطلق المواطن خارجاً من المحل التجاري سبقه أحد الجناة إلى الباب ليؤخره عن الخروج ريثما يصل زميله ويزاحم المواطن عند الباب ويشرع في سرقة محفظة نقوده، في حين اكتفى الثالث بالمراقبة من داخل المتجر.
وفق “أخبار 24”.
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