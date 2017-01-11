استقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في ديوان الإمارة، اليوم (الأربعاء)، وفداً من مشايخ وأهالي قبائل الصيعر، للإعراب عن شجبهم واستنكارهم لما أقدم عليه الإرهابي الهالك طايع الصيعري.
وأشاد الوفد في كلمته بما تنعم به البلاد من الأمن والأمان والاستقرار بفضل الله ثم القيادة الرشيدة، شاجبين ومستنكرين ما قام به الإرهابي طايع بن سالم الصيعري، مؤكدين ثبات موقفهم مع ولاة الأمر والوطن، إضافة إلى التزامهم بإبلاغ الجهات الأمنية عن أي شخص سلك أو تعامل أو سار في درب الإرهاب.
ودعا شيخ آل محمد بن ليث الشيخ سليمان جربوع، المطلوب الأمني مطيع الصيعري إلى تسليم نفسه، وأكد أن هذه الدعوة له ولغيره ممن سلك طريق الضلال، فإنهم إن سلموا أنفسهم لن يجدوا إلا الخير من هذه القيادة الرحيمة العطوفة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكد أمير منطقة نجران على ثقة ولاة الأمر بمشايخ وأفراد قبائل الصيعر، وقال “إننا لا نشكك في مواقفكم، فهذا الإرهابي لا يمثّل إلا نفسه، فهو لا يمثل أسرته ولا القبيلة التي ينتمي إليها، ولا المنطقة، بل ولا يمثل الشعب السعودي الكريم”، مشيرا إلى أن من يبادر بتسليم نفسه من المطلوبين فإنه لن يجد نفسه إلا بين العدل والشريعة المحمدية.
يذكر أن الإرهابي طايع بن سالم الصيعري قُتل في عملية أمنية، نفذها رجال الأمن في حي الياسمين بالرياض، يوم السبت الماضي.
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