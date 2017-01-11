تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف اللحظات الاولى لوصول موظفي وحدة الحماية بالعمل والتنمية الاجتماعية للطفلة المعنفة من قبل والدها.
و يظهر الفيديو أم الطفلة وهي جالسة تحاول اسكات ابنتها الصغيرة ، وموظفي العمل يباشرون عملهم بحضور فرد أمن ،قبل أن يقرروا اصطحاب الطفلة الى وحدة الحماية الإجتماعية بمكة المكرمة .
وكانت والدة الطفلة (سورية الجنسية) قد ناشدت تخليص طفلتها التي لم يتجاوز عمرها شهراً واحداً من والدها الذي كان يعذبها للضغط على أمها.
وفق “صدي”.
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