استنكر الشيخ سلمان العودة ظاهرة التصنيفات والتسميات التي يطلقها البعض، راوياً موقفا تعرض له عندما حاول زيارة شخص دون تلقيه دعوة، ففاجأه برفض استقباله بسبب أنه “وهابي”، بحسب قوله.
وقال العودة في مقطع فيديو قصير نشره على حسابه في “سناب شات” اليوم (الأربعاء): “عزمت نفسي على واحد ولم يرغب أن يستقبلني والسبب أني وهابي، يا أخي اتركونا من هذه التسميات والتصنيفات، هو سماكم المسلمين”.
وأضاف: “إننا نتبع النبي محمد، وان كنا نقتفي أثر الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة والأئمة والعلماء والصحابة والمجددين والمصلحين، فنحبهم جميعاً ولا نفرق بين أحد منهم”.
واختتم: “نؤمن بكل الأنبياء ونحب كل العلماء وكل الأئمة وكل المصلحين، ويجب ألا نتعصب لأحد منهم ولا ننتسب إليه، حتى اسم (الوهابية) لم يختره الناس، بل إنه أطلق عليهم أحيانا بقصد التعريف وأحياناً لسوء نية، كلنا مسلمون وكفى”. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج