أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم (الأربعاء)، عن تمديد الوزارة لفترة الإعلانات الوظيفية على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من 14 يوماً إلى 45 يوماً.
وأوضح أن هذا القرار يهدف لتمكين المعلنين من الوصول إلى أكبر عدد من الكفاءات الوطنية المسجلة على البوابة قبل تقديم طلب استقدام عمالة أجنبية.
وأضاف أن القرار يتسق كذلك مع التعديلات التي أجريت على أنظمة الاستقدام، حيث إن الهدف الأول للبوابة هو إلحاق السعوديين بالوظائف المطروحة في سوق العمل.
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