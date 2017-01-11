كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الأربعاء)، ممرضة سعودية تبرعت بجزء من كبدها لطفلة مريضة، معبراً عن سروره بتكريمها على عملها التطوعي.
ونشر الربيعة صورة يظهر فيها وهو يقدم درعاً تكريمية باسم وزارة الصحة للممرضة عبير العنزي، معلقاً: “سررت اليوم بتكريم الممرضة عبير العنزي؛ نظراً لتبرعها بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها”.
وكانت الممرضة التي تعمل في أحد مستشفيات منطقة الجوف قد تفاعلت مع حالة الطفلة إثر مشاهدتها لنداءات والدها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فتواصلت معه وقدمت لمدينة الرياض، حيث أجريت العملية في مدينة الأمير سلطان الطبية.
وفق “أخبار 24”.
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