أثارت العملية الأمنية في حي الياسمين بالرياض التي انتهت بمقتل إرهابيين، العديد من التساؤلات حول “الوكر” الذي اختبآ فيه، وطريقة خداعهما لجيرانهما.
ووفقا لصحيفة “المدينة”، فإن الوكر كان عبارة عن الفيلا رقم (6)، في حي الياسمين شمال مدينة الرياض، بالقرب من طريق الملك عبدالعزيز بالتقاطع مع طريق الملك سلمان.
وأوضحت أن الفيلا تقع ضمن مجمع سكني مكون من 7 فلل متماثلة في البناء، والفيلا المذكورة التي سكنها الإرهابيان تحمل ملصقا عليها يوحي بأنها “مبيعة”، فيما كانت الفلل الأخرى ما زالت معروضة للإيجار، وتقابلها أرض فضاء لم يتم البناء عليها.
وبجولة داخل الفيلا، أشارت الصحيفة إلى أنها تخلو من أي أثاث، بينما توجد “عباءات نسائيَّة” متناثرة كان يستخدمها الإرهابيان لخداع جيرانهما وإيهامهم بوجود عائلة لديهما، فضلا عن مستلزمات رجالية، وشنط تستخدم بالكشتات والطلعات البرية، وأسطوانة غاز.
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