تمكن مرور الرياض من القبض على مفحطين ظهروا في مقطع فيديو وهم يمارسون التفحيط، معرضين حياتهم وحياة قائدي السيارات الأخرى للخطر على امتداد طريق الملك خالد بالعاصمة الرياض.
وقالت الإدارة العامة للمرور في بيانٍ لها اليوم “الأربعاء”، إن المفحطين الذين ظهروا في الفيديو قاموا بترويع سالكي الطريق، وكادوا أن يتسببوا في عدة حوادث مرورية.
وأضاف البيان أن قسم البحث والتحري التابع لشعبة السير بمرور الرياض تابع المقطع المتداول ورصد جميع المركبات التي ظهرت فيه، ومن ثم تم جمع معلومات عن قائدي تلك المركبات حتى أُلقي القبض عليهم جميعاً.
وأكد أنه تم إيداعهم التوقيف تمهيداً للتحقيق معهم ومن ثم عرضهم على هيئة الفصل في المخالفات المرورية؛ لإصدار الأحكام الخاصة بحقهم.
يذكر أن مغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تداولوا خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يظهر قيام قائدي سيارات بممارسة التفحيط على طريق الملك خالد مطالبين بالقبض عليهم ومحاسبتهم على تعريض حياة الآخرين للخطر.وفق “أخبار 24”.
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