أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تمكنت اليوم “الأربعاء” من الوصول لوالدة الطفلة الرضيعة التي انتشر فيديو لها وهي تُعذب على يد والدها.
وأكد أن مدير فرع الوزارة قابل المرأة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.
وكانت والدة الطفلة استنجدت عبر موقع “تويتر”، ونشرت مقاطع فيديو ظهر فيها والد طفلتها، وهو يعذبها بضربها بقسوة وكتم أنفاسها، مهدداً بقتلها، نكاية في الأم لوجود خلافات بينهما، وقد تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المقطع وطلبت من صاحبة الحساب التواصل معها للتأكد من صحة التفاصيل.وفق “أخبار 24”.
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