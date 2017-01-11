تعاني المملكة العربية السعودية من ارتفاع معدلات الحوادث المرورية، حيث تعد ضمن أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق في العالم.
وكشفت بعض الدراسات المسحية التي تم إجراؤها مؤخرا نتائج تفيد ببلوغ ضحايا الحوادث المرورية في المملكة خلال العقدين الأخيرين 86 ألف حالة، بمعدل 20 حالة وفاة في اليوم، و70% منها دون سن الأربعين، كما وصلت الخسائر السنوية إلى 20 ألف ريال.
أهم أسباب المخالفات والحوادث
وقد أصدرت إدارة المرور إحصاءها السنوي عن المخالفات المرورية بالمملكة لعام 1437 هجري والذي أشارت فيه إلى أهم أسباب المخالفات عن تلك السنة، شملت على التوالي، الوقوف غير النظامي (أكثر من 2 مليون مخالفة)، عدم ربط حزام الأمان (أكثر من مليون مخالفة)، التظليل (أكثر من ثمانمائة ألف مخالفة)، السرعة الزائدة والتي كانت السبب الأول للحوادث بالمملكة العام الماضي (أكثر من خمسمائة ألف مخالفة)، القيادة بدون رخصة سياقة (أكثر من خمسمائة ألف مخالفة)، وتجاوز الإشارة المرورية (أكثر من أربعمائة ألف مخالفة).
كما خلصت بعض الدراسات التي أجريت حول حوادث الطرق في المملكة إلى مجموعة إضافية من الأسباب، أرجعتها إلى العنصر البشري وأهمها السير عكس الاتجاه، والتوقف المفاجئ، وعدم الاهتمام بصيانة السيارة، فضلا عن ظاهرة التفحيط التي قد تخلف عشرات القتلى في الواقعة الواحدة.
تقرير المخالفات
وبناء على تلك المسوح اتجهت إدارة المرور إلى رفع عقوبات مخالفات المرور، في سبيل تخفيض معدلات الحوادث المرورية، حيث شرعت في تطبيق التعديلات الجديدة المرتبطة بـنظام المرور ولائحة المخالفات في المملكة، والتي احتوت 21 مخالفة ضمن جداول المخالفات (5-6-7)، بالإضافة لرفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحوادث أو مساعدة المصابين إلى 10 آلاف ريال والحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر.وفق “أخبار 24”.
وقد قرر مجلس الوزراء السعودي رفع غرامات معظم المخالفات المرورية وأبرزها التفحيط، حيث شملت المخالفات التي تم رفعها الوقوف على خطوط سكة الحديد ونقل عدد أكبر مما هو مسموح للمركبة وعدم المحافظة على لوحات المركبة ورهن أو حجز رخصة القيادة أو رخصة سير المركبة وغيرها من مخالفات هذه الفئة والتي ستتراوح قيمة غرامتها من 1,000 إلى 2,000 ريال.
وتضمن القرار مخالفات قطع الإشارة الحمراء واستخدام لوحة غير عائدة للمركبة أو لوحة غير نظامية ووضع ملصقات أو شعارات تنافي الآداب العامة وغيرها، وتلك المخالفات ستبلغ قيمة غرامتها ما بين 3,000 إلى 6,000 ريال، بالإضافة إلى مخالفات طمس أو محاولة طمس اللوحة والقيادة تحت تأثير المسكر أو المخدرات والقيام بأعمال على الطرق من غير تنسيق مسبق والتي ستصل غرامتها إلى ما بين 5,000 إلى 10,000 ريال.
وقد بلغت قيمة مخالفة التفحيط لأول مرة 20,000 ريال مع حجز المركبة 15 يوماً وإحالة المفحط للمحكمة للنظر في عقوبة السجن، أما قيمة مخالفة التفحيط المرة الثانية فغرامتها 40,000 ريال وتحجز المركبة لمدة شهر ويحال المفحط للمحكمة للنظر في عقوبة السجن، بينما يغرم المفحط في المرة الثالثة 60,000 ريال، ويمكن متابعة أخبار السيارات والمرور بالمملكة من هنا للبقاء على اطلاع مستمر على كافة اللوائح التي تصدر بهذا الشأن.
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