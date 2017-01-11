اقترب اللاعب العراقي الدولي سعد عبدالأمير من ارتداء قميص النادي الأهلي بعد أن قررت إدارة نادي القادسية الاجتماع مع المدرب أنجوس من أجل إقناعه بفكرة التخلي عن اللاعب لصالح الأهلي مقابل استعارة اللاعب ريان الموسى من النادي الأهلي ومبلغ مالي يقدر بنحو ثلاثة ملايين ريال، الأمر الذي قد يحسم انتقال اللاعب في حال موافقة إدارة النادي الأهلي، على الرغم من إصرار المدرب البرازيلي أنجوس على عدم التخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أنه اصطدم برغبة العراقي الجامحة في الانتقال للنادي الأهلي. وعلمت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهليقد ترضخ لمطالب القادسية بسبب إصرار السويسري كريستيان غروس على جلب اللاعب لما يراه من إضافة فنية للفريق.
وقد واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته في ثاني أيامه بمعسكره المقام حاليا بدبي الإمارتية، حيث جاءت التدريبات على فترتين صباحية ومسائية؛ اشتملت (الصباحية) على الجوانب اللياقية حرص جروس خلالها على إجرء حصة في صالة الحديد، فيما اشتملت التدريبات المسائية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
من جهة أخرى، توقع جامعة جدة غداً الخميس مذكرتي تفاهم مع ناديي الأهلي والاتحاد، وذلك بحضور رئيسي الناديين المهندس حاتم باعشن وأحمد المرزوقي إلى جانب عبدالإله مؤمنة عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويأتي ذلك تأكيدا من الجامعة على تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بخصوص (الرياضيون النخبة) وإيمانا منها بمكانة الرياضة في بناء الإنسان والمجتمع والى ما يمثله ناديا الاتحاد والأهلي من ثقل في الرياضة السعودية ودورهما البارز في خدمة الرياضيين.
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